Синоптики выпустили предупреждение о снегопадах и ветре с порывами до 16 м/с

Завтра в Свердловской области ожидается сильный снег с метелями и гололедом, а ветер местами будет с порывами до 16 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Осадки принесет с собой циклон, который задержится в Свердловской области на несколько дней. «28 марта циклон перевалит Уральские горы в районе Екатеринбурга, осадки почти повсеместно перейдут в снег, лишь на крайнем востоке и крайнем юге области в первой половине дня кое-где еще возможен дождь со снегом. Температура ночью 0...-5 °C, на востоке области +1°, на севере -7...-12°, днем -1...-6°, на крайнем юге в первой половине дня до +4°. Образуется гололедица на дорогах», – сообщает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Погода начнет налаживаться в первых числах апреля. По данным синоптиков, при поступлении теплого атлантического воздуха температура уверенно повысится. Днем в первые дни апреля будет до +7...+12 °C, ночами – тоже выше нуля. Снег начнет активно таять.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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