Тагильчанин задушил собаку и чуть не убил жену

Житель Нижнего Тагила, обвиняемый в жестоком обращении с собакой, предстанет перед судом. Также ему вменяют в вину угрозу убийством в адрес своей супруги. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый – 40-летний мужчина, ранее судимый. В августе прошлого года он напился и поссорился с женой. «Во время ссоры он решил продемонстрировать ей свои садистские возможности – и, намотав на шею своей лайки тряпичный поводок, затянул петлю», – рассказали в прокуратуре.

Там уточнили, что садист мучил собаку, пока она не задохнулась. «Обвиняемый продемонстрировал мертвое тело собаки жене и высказал в ее адрес угрозы убийством, которые она восприняла для себя реально», – отметили в ведомстве.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, ища защиты. В итоге ее мужа обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. Уголовное дело направлено мировому судье Ленинского района Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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