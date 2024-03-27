Стихийный мемориал памяти жертвам теракта перенесли с площади 1905 года (ФОТО)

Стихийный мемориал памяти жертв теракта в подмосковном Красногорске перенесли с площади 1905 года на территорию собора Иоанна Предтечи (ул. Репина, 6б).

В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили, что это сделано по просьбе администрации города.

«Работники муниципальной службы и добровольцы бережно перенесли цветы, игрушки, лампады на территорию Иоанно-Предтеченского собора. Старший священник храма иерей Павел Кононенко совершил литию по убиенным в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года», – рассказали в епархии. Заупокойные службы будут совершаться на территории храма каждый день после утреннего богослужения до 40-го дня после трагедии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube