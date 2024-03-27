Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Узбекистана в Москву, вынужденно сел в Кольцово

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из узбекского города Карши в Москву, совершил вынужденную посадку в Кольцово. На борту сработал датчик неисправности одной из гидросистем.

«На борту воздушного судна, выполнявшего рейс U6-2128 по маршруту Карши (Узбекистан) – Москва, сработал датчик неисправности одной из гидросистем. Командир воздушного судна для обеспечения безопасного полета принял решение о следовании на запасной аэродром Кольцово. Посадка прошла благополучно», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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