Владимир Якушев: во всех регионах Урала откроются филиалы центра «Воин» (ФОТО)

Филиалы центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» будут созданы во всех без исключения регионах, входящих в Уральский федеральный округ. Об этом заявил полпред президента на Урале Владимир Якушев на встрече с участниками образовательного интенсива для инструкторов «Воина», который проходит в Тюмени. Во встрече также участвовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Однозначно филиалы центра «Воин» будут созданы во всех шести регионах, которые входят в Уральский федеральный округ. По следующим трем отделениям, которые должны открыться, все решения управленческие уже приняты. Есть наработанный опыт, есть у кого поучиться. Тюменская область – передовики в этом вопросе», – отметил полпред Владимир Якушев.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года, в том числе в трех регионах УрФО: в Тюменской и Свердловской областях, а также на Ямале.

Курсанты центра проходят обучение по таким направлениям, как основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.

Стартовавший в Тюмени интенсив направлен на подготовку будущих наставников. Обучение пройдут около 200 человек, которым предстоит заниматься воспитательной работой с молодежью. Обучение инструкторов рассчитано на четыре дня. Среди преподавателей – федеральные эксперты в сферах государственного управления, военной журналистики, спорта и искусства. В их числе – депутат Госдумы, председатель правления центра «Воин» Виктор Водолацкий, сенатор, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го Армейского корпуса ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube