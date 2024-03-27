Топ-менеджер крупной уральской компании отдал мошенникам 7 млн

Заместитель директора одной из крупных уральских компаний попался на удочку мошенников – и отдал им более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурга. Схему к мужчине применили уже знакомую многим – звонившие представлялись сотрудниками различных ведомств. Так, первый собеседник, который назвался сотрудником ФСБ, сообщил топ-менеджеру, что на него пытались оформить кредиты. Мужчину проинструктировали, что нужно делать – зайти на указанную им электронную почту и ознакомиться с «методическими рекомендациями», чтобы избежать негативных последствий.

Далее екатеринбуржцу позвонил лжеследователь и сообщил, что с ним свяжется «представитель ЦБ РФ». Затем через мессенджер с потерпевшим взаимодействовал «старший специалист департамента безопасности ЦБ РФ», который объяснил своему собеседнику, что ему надо оформить «зеркальный кредит», что и было сделано. Мужчина взял заем на 5 млн рублей, затем по требованию звонившего купил смартфон и с его помощью через приложение Mir Pay перевел заемные средства на указанные злоумышленником «защищенные счета ЦБ РФ».

После этого неизвестный убедил топ-менеджера «защитить» свои накопления – мужчина в итоге обналичил 2,1 млн рублей и несколькими транзакциями перевел их на продиктованные неизвестным реквизиты банковских карт. При этом потерпевшего заверили, что после совершения всех операций ему обязательно вернут все деньги. Но этого так и не произошло, тогда мужчина понял, что стал жертвой телефонных мошенников, и обратился в отдел полиции № 7.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

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