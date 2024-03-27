В Свердловской области замедлился рост цен на продукты питания, и начали расти на мебели одежду

В Свердловской области по итогам прошлого месяца цены на продукты питания на Среднем Урале в целом росли медленнее, чем в предыдущем месяце. В январе этот показатель в годовом выражении составил 7,7%, в феврале – 7,3%, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Замедление произошло в основном за счет динамики цен на плодоовощную продукцию. В частности, на картофель, предложение которого на прилавках магазинов увеличилось: хорошо сохранились запасы прошлогоднего урожая и выросли импортные поставки. В совокупности это привело к тому, что картофель в феврале был дешевле, чем год назад.

Увеличение зарубежных поставок привело к замедлению роста цен на апельсины, груши, бананы, яблоки и виноград.

Среди непродовольственных товаров ускорилось годовое удорожание мебели, медицинских товаров и одежды. Высокий спрос позволил производителям и поставщикам этих товаров продолжить переносить в цены рост издержек на оплату труда и грузоперевозки, пояснили в пресс-службе ЦБ РФ.

В сегменте услуг увеличилась стоимость подписки на онлайн-кинотеатры. Поставщики онлайн-видеосервисов тоже переложили свои издержки в цены: они стали больше тратить на закупку оборудования и создание контента.

В целом годовая инфляция в Свердловской области в феврале практически не изменилась и составила 7,5%, в Уральском федеральном округе – 7,1%, в России – 7,7%.

Текущие темпы роста цен, несмотря на замедление, все еще остаются повышенными как в Свердловской области, так и по стране в целом. Для их дальнейшего снижения необходим продолжительный период жестких денежно-кредитных условий, которые ограничат проинфляционные последствия избыточного расширения спроса, поясняют в пресс-службе ЦБ РФ. С учетом проводимой Банком России политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Екатеринбург, Елена Васильева

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