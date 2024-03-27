Часть рейсов из Екатеринбурга в Даламан и Бодрум отменили еще до старта полетов

Чартерная авиакомпания Southwind Airlines отменила рейсы из Екатеринбурга в Даламан, на основе которых формировались летние туры. Кроме того, еще до старта полетов сокращена полетная программа в Бодрум. Туристам предлагают лететь из Москвы либо выбрать другие варианты туров.

По информации TourDom, на базе чартерных рейсов Southwind Airlines туры на Эгейское побережье Турции формировали несколько операторов. Продажи стартовали зимой, но сейчас эта полетная программа в Даламан отменена. Туристам, которые уже оплатили путевки на лето и осень, предлагают вылет из Москвы в запланированные даты, либо перебронь на любое другое доступное направление из Екатеринбурга.

При этом из Екатеринбурга рейсы в Даламан все-таки будут. Летать планирует авиакомпания Azur Air. Зато этот перевозчик отменил ранее анонсированные полеты в Бодрум.

По мнению экспертов, корректировка полетных программ еще до старта сезона связана с тем, что туроператоры не готовы устраивать гонку на направлении. «Сейчас общая тенденция на рынке такая, что нет погони за доминированием на позициях. Потому что и турпродукт стал дороже, и авиаборта стали более дефицитными. Поэтому туроператоры оптимизируют программы. Но общий объем перевозки в Турцию растет», – ответил на вопрос «Нового Дня» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подтвердил, что несмотря на корректировку полетных программ, Турция будет зарубежным направлением номер один предстоящим летом.

«Количество туристов с Урала в Турции в предстоящем весенне-летнем сезоне точно вырастет. География полетов тоже будет увеличиваться, я убежден, – прокомментировал Мальцев. – Из уральских городов летом будет не менее 50 рейсов в неделю в города Турции. До коронавируса доля Турции среди других направлений составляла 32-35%, и я думаю, что постепенно мы придем к тому же объему».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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