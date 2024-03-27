Свердловские аграрии переключились на технику, произведенную в Китае и РФ

В Свердловской области растут затраты сельхозпроизводителей на технику. Об этом сообщили в региональном департаменте информполитики в ответ на запрос «Нового Дня». Аграрии в своих закупках переключились на технику, произведенную в России и в Китае.

«Затраты на приобретение техники, произведенной в Российской Федерации, ежегодно увеличиваются. Так, в 2019 году на российскую технику потрачено около 1,4 миллиарда рублей, а в 2023 году эта сумма составила 2,67 миллиарда рублей. Более 73 % техники, на которую была предоставлена субсидия в 2023 году, – техника российского производства», рассказали в ДИПе.

Основным поставщиком тракторов внутри РФ является Санкт-Петербург; тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов – Ростов-на-Дону. Другую технику поставляют республики Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Алтайский край. Что касается поставок техники из иностранных государств, на лидирующие позиции вышел Китай.

В 2024 году на Среднем Урале решено увеличить площади, занятые кормовыми культурами для животноводов. Это связано с непростой ситуацией в отрасли, которая сложилась в регионе в прошлом году из-за засухи.

В этом году аграрии планируют увеличить площадь, занятую кормовыми культурами на 11,9 тысячи гектаров, в том числе: однолетними травами на 4,1 тысячи гектаров; кормовой кукурузой – на 1,9 тысячи гектаров; многолетними травами – на 7,6 тысячи гектаров.

Обеспеченность производителей Свердловской области семенами овощей на данный момент составляет 75%, однако они в основном завозятся из других регионов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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