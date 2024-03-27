Холодные дожди в Екатеринбурге затянутся до выходных (ФОТО)

Дождливая и холодная погода в Екатеринбурге продлится как минимум до выходных.

Как сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, сильные осадки принес с собой южный циклон, который пришел с Каспийского моря. Уже завтра циклон перевалит через Уральские горы, и дожди повсеместно перейдут в снег. Температура ночью составит от 0 до -5°, на востоке области будет +1°, на севере -7°… -12°, днем -1°...-6°. На дорогах образуется гололед. В пятницу циклон продвинется к Новосибирску, оставляя за собой шлейф небольших снегопадов и холодный северный ветер. Температура воздуха в Свердловской области ожидается ночью -5°… -10°, днем -3°… +1°.

Значительное улучшение погоды прогнозируется с наступлением апреля. В регион придет волна теплого атлантического воздуха, и даже ночью сохранятся плюсовые температуры. На следующей неделе в дневное время потеплеет до +12°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дарья Деменева

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