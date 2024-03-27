На станции переливания крови напомнили о минусах спонтанного донорства

Станция переливания крови в Екатеринбурге, как и другие пункты по всей стране, после теракта в «Крокус сити холле» принимала больше доноров, чем обычно. Люди хотели хоть как-то помочь пострадавшим, и сдавали кровь. При этом массовых призывов стать донорами в Свердловской области, чтобы помочь пострадавшим в «Крокусе», не было.

В пресс-службе Станции переливания крови напомнили, что спонтанная донация без подготовки имеет негативный эффект. «Пропускная способность центра крови составляет 100-150 человек в день, и даже без активных призывов в социальных сетях после трагедии количество желающих сдать кровь превышает этот показатель», – рассказали там.

Многие потенциальные доноры в «пиковые» дни не готовы к сдаче по медицинским показаниям, из-за чего им приходится отказывать. Так, перед сдачей крови нельзя курить хотя бы за пару часов, нельзя употреблять алкоголь за 48 часов, нельзя принимать некоторые лекарственные препараты в течение нескольких дней перед донацией. Также потенциальному донору нужно правильно питаться накануне – запрещена жареная, жирная, острая, копченая пища. Есть ограничения и по спорту – физнагрузки надо исключить за пару дней «до». И если постоянные доноры знают об этом, то те, кто решают сдать кровь, желая помочь пострадавшим во время трагедии, часто не в курсе ограничений.

«После долгих очередей и разочарований от отказа допуска к донации пропадет готовность участвовать в донорстве в будущем. А нам всем важно развивать регулярное донорство, так как каждый день врачи спасают жизни благодаря донорской крови», – объяснили на Станции переливания крови.

Там попросили заранее записываться на донацию – за неделю или за месяц. «Совершая донацию сегодня, вы оказываете помощь, которая станет актуальной спустя несколько месяцев, после необходимого карантина и проверок на вирусы вашей крови. Запасы крови поддерживаются на должном уровне, и пострадавшим хватит необходимого. Однако, чтобы эти запасы оставались полными, нужно пополнять их спокойно, в течение месяца, с учетом правильного питания и подготовки к донации», – напомнили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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