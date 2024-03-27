С 1 апреля свердловские пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены

С 1 апреля по 31 октября на поездах Свердловской пригородной компании начнут действовать сезонные скидки для пенсионеров, постоянно проживающих в регионе. Пожилые люди смогут добраться до дачных участков или, наоборот, выехать в административный центр за полцены.

В СПК напоминают, что воспользоваться скидкой на проезд в 50% до 31 октября смогут три категории льготников Среднего Урала. Это люди, получающие пенсию по старости; женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет; свердловчане, получившие право на страховую пенсию по старости, срок назначения или возраст для назначения которой не наступил. Билет со скидкой можно будет купить по паспорту и документу, подтверждающему право на льготу. Документы необходимо иметь с собой также во время поездки.

Добавим, некоторые категории граждан могут ездить в электричках на льготных условиях круглогодично. Это ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и ряд других категорий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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