российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 марта 2024, 15:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Глава УрФУ переизбран на пост председателя Совета ректоров вузов

Глава УрФУ Виктор Кокшаров переизбран на пост председателя Совета ректоров вузов Свердловской области на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского Федерального университета.
Ректоры юридического, экономического и медицинского университетов Владимир Бублик, Яков Силин и Ольга Ковтун выбраны заместителями председателя.
Как ранее писал «Новый День», Виктор Кокшаров был избран председателем Совета ректоров вузов еще в марте 2013 года на смену Станиславу Набойченко, который до этого руководил Советом 20 лет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,