Глава УрФУ переизбран на пост председателя Совета ректоров вузов

Глава УрФУ Виктор Кокшаров переизбран на пост председателя Совета ректоров вузов Свердловской области на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского Федерального университета.

Ректоры юридического, экономического и медицинского университетов Владимир Бублик, Яков Силин и Ольга Ковтун выбраны заместителями председателя.

Как ранее писал «Новый День», Виктор Кокшаров был избран председателем Совета ректоров вузов еще в марте 2013 года на смену Станиславу Набойченко, который до этого руководил Советом 20 лет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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