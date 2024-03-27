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Среда, 27 марта 2024, 15:22 мск

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Бывший глава УЖКХ Среднеуральска избежал наказания после нападения бродячей собаки на ребенка

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему начальнику управления ЖКХ Среднеуральска Виталию Плотникову. Чиновник был осужден за преступную халатность, но избежал наказания, несмотря на то, что пострадал ребенок.

В январе 2019 года в Среднеуральске бродячая собака напала на трехлетнюю девочку. У ребенка были множественные раны лица, зажив, они превратились в рубцы. В том же месяце местные жители неоднократно подавали заявки в единую диспетчерскую службу на отлов агрессивных бездомных собак в районе теплотрассы. Но так как городские власти не заключили договор на отлов животных, эти заявки не обрабатывались.

После несчастного случая с девочкой в отношении исполняющего обязанности директора МКУ «УЖКХ» Среднеуральска Виталия Плотникова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Следствие и суд установили, что обвиняемый не заключил контракт на отлов бездомных собак, хотя в бюджете города были предусмотрены деньги на эти цели.

Верхнепышминский городской суд назначал Плотникову штраф в 100 тысяч рублей. Но за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности чиновник был освобожден от наказания. Этот приговор был обжалован и прокуратурой, и защитой.

Свердловский областной суд после рассмотрения уголовного дела оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы осужденного, защиты и прокуратуры – без удовлетворения. Это означает, что Виталий Плотников избежал наказания, и у него нет судимости, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда.

Также областной суд вынес частное постановление в адрес адвокатской палаты региона. Документ касался недопустимого поведения адвоката Плотникова, из-за которого судебное слушание было отложено, а осужденному чиновнику назначили другого адвоката.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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