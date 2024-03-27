Мужчина перепутал время выхода на работу – и спас водителя из горящей машины (ВИДЕО)

Житель Екатеринбурга Александр Дмитриев перепутал время выхода на работу и благодаря этой случайности спас водителя загоревшейся легковушки. История случилась накануне в Академическом. Александр вышел из дома и увидел горящий автомобиль. Подойдя ближе, он разглядел за рулем машины женщину, которая не могла выбраться. Он помог ей отстегнуть ремень безопасности, а потом буквально выволок из полыхающего автомобиля, оттащив на безопасное расстояние.

Спас девушку из горящей машины

«Выбежал из дома, смотрю, на улице машина горит. Правое заднее колесо, расположенное около бензобака. Начал набирать номер пожарной, а с другой стороны дороги, где пивной магазин, мужики начали мне кричать, что уже вызвали спасателей. На тот момент еще не видел, что в машине сидит человек, поэтому стоял и думал, как можно спасти соседние машины. Когда ближе подошел, от уличного освещения стало видно, что в салоне двигается тень. Понял, что в машине кто-то находится. В итоге женщину вытащил и хотел пойти проверить задние сиденья, но там уже было все в огне. Начались хлопки, лопнуло стекло от нагрева. Женщина подтвердила, что в салоне никого больше нет», – рассказал екатеринбуржец.

Убедившись, что с девушкой все в порядке, а пожарные уже подъезжают, Александр поехал на работу, думая, что опаздывает. Только придя к проходной завода, где трудится сварщиком, он понял, что приехал рано. «Сам не знаю, как так вышло, что перепутал время и поставил будильник на час раньше. Повезло, что так получилось, в итоге спас жизнь человека. Что произошло с машиной, не знаю. Когда вытащил девушку, авто сгорело дотла», – говорит Александр.

Руководство УК «Академическая» вручило Александру Дмитриеву благодарственное письмо за проявленное мужество.

Фото и видео предоставлены УК «Академическая»

Екатеринбург, Елена Сычева

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