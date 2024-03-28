Улицу Мичурина на полгода закроют для автомобилистов

Движение транспорта по улице Мичурина на участках от Тверитина до Большакова и от Большакова до Ткачей будет закрыто с 15 апреля по 30 октября 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в это время специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» будут проводить работы по модернизации магистральных тепловых сетей.

Движение автомобильного транспорта будет организовано по улицам Тверитина – Луначарского – Большакова, на схемы движения общественного транспорта закрытие не повлияет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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