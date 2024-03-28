День жестянщика. За сутки в Свердловской области произошло 64 дорожных аварии

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 64 ДТП, из них 10 аварий – с пострадавшими. Травмы получили 13 человек, в том числе трое детей. В областной Госавтоинспекции заявили, что роста дорожных инцидентов не допущено.

Напомним, в Свердловской области резко ухудшилась погода. Со вчерашнего дня пошел мокрый снег, ночная температура воздуха опустилась ниже 0°. На дорогах образовались гололедица и снежные накаты.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям: манера езды должна соответствовать дорожным и погодным условиям. Приближаясь к пешеходным переходам снижайте скорость до минимальных значений, даже если пешеходов поблизости нет», – сообщили в пресс-службе ведомства. Ситуацию на дорогах контролируют автоинспекторы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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