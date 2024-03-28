Свердловская область проигрывает Челябинской в полуфинале конкурса по комфортной городской среде

Свердловская область проигрывает Челябинской в полуфинале конкурса «Города меняются для нас». Средний Урал набрал порядка 80 тысяч голосов в поддержку своего ролика, который рассказывает об изменениях в муниципалитетах, которые произошли благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда». У Южного Урала в том же голосовании более 112 тысяч голосов.

До окончания опроса остается меньше суток – он завершится в 7 часов утра 29 марта. Оставить голос за регион можно в официальной группе Минстроя России.

Отметим, авторы опроса не говорят, что получат финалисты и победители конкурса, однако, по информации «Нового Дня», лучшие регионы будут награждены.

Екатеринбург, Елена Сычева

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