В центре Екатеринбурга появился самодельный переход из дорожных знаков. Но ненадолго

Находчивые екатеринбуржцы нашли оригинальный способ, как обойти весеннюю грязь. На тротуаре неподалеку от здания ГЦСИ рабочие разобрали плитку. Участок ремонта огородили блоками и дорожными знаками, а пешеходам теперь приходится обходить это место по газону.

Фото: «4 канал»

Кто-то не захотел мириться с таким положением дел и соорудил из дорожных знаков переход. Просуществовал он, правда, недолго. Рабочие подняли знаки с земли и снова водрузили их на ограждения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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