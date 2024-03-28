К Земле летит поток плазмы температурой в миллион градусов

К Земле летит поток солнечной плазмы с температурой примерно в миллион градусов. Долетев до нашей планеты, газовое облако остыть не успеет, однако Земля, равно как и Луна, и космические спутники не сгорят и не расплавятся. Астрофизики объяснили, почему.

«В газовых средах скорость передачи тепла окружающим телам зависит от температуры, но так же и от плотности среды. Более плотная горячая среда нагревает погруженные в нее объекты более эффективно, чем разреженная. Возвращаясь к выбросам солнечной массы – они, как и любые газовые облака, сильно расширяются по пути к Земле, иногда до размера в десятки миллионов километров. В результате резко снижается их плотность – примерно в миллиард раз до значений около 10 частиц на 1 кубический сантиметр. При этом температура плазмы на пути к Земле почти не меняется и сохраняется на уровне около 1 миллиона градусов. Это примерно те же значения, которые она имела в короне Солнца. Конечно, если в среду с такой температурой поместить холодное тело на несколько тысяч лет, то даже при столь ничтожных плотностях среда его не просто расплавит, а испарит как каплю воды. Но фактически облака плазмы окружают Землю и находящиеся на орбите тела на срок не более пары суток. При таких коротких периодах накопленное тепловое воздействие оказывается совершенно ничтожным и почти никогда не принимается во внимание. Основным воздействием плазменного облака на Землю и спутники считается ударное и радиационное воздействие», – рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые добавили, что сама возможность формирования на Солнце более плотных плазменных образований рассматривается в настоящий момент как чисто гипотетическая – наряду с вопросом о возможности Солнца производить супервспышки, превышающие современные в сотни и тысячи раз. «Никаких наблюдательных данных, подтверждающих это, современной физикой Солнца пока не получено», – подчеркнули в лаборатории.

Екатеринбург, Елена Сычева

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