В Свердловской области раскрыли данные о призыве в армию за 2023 год

Правительство Свердловской области опубликовало данные об итогах призыва на срочную военную службу в 2023 году.

«Установленная для Свердловской области на 2023 год норма призыва на военную службу в количестве 7308 человек выполнена в полном объеме», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. На альтернативную службу направлено только 10 свердловчан.

Также в регионе подвели итоги конкурса среди муниципалитетов на лучшую подготовку молодежи к военной службе, организацию и проведение призыва. Победителями стали Красноуфимский округ, Алапаевск и Камышловский район.

Весенний призыв начнется 1 апреля. Сколько человек призовут в Свердловской области, не разглашается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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