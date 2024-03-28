Волонтеры ищут партию украденных очков для дронов

Среди волонтеров и блогеров, которые занимаются сбором помощи фронту, распространяется сообщение о поиске воров, которые украли целую партию очков DJI Goggles 2 в одном из российских подразделений.

«Закуплены были на нужды фронта. Часть очков уже активирована, что свидетельствует о том, что они уже могут продаваться на каких-то ресурсах.

Парни очень просят оказать содействие в поиске крысы. Если вдруг вы приобрели эти очки – сообщите, пожалуйста, в данный бот. По уточнении обстоятельств с вами свяжутся. Кроме того, парни готовы компенсировать все ваши расходы», – говорится в сообщении на канале Ural Drone Hub.

Всех, у кого совпали номера, просят написать в анонимный телеграм-бот @Celptica_bot.

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Екатеринбург, Елена Сычева

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