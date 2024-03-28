Общегородской субботник в Екатеринбурге назначен на 27 апреля

В Екатеринбурге с 1 по 30 апреля будет проходить «месячник чистоты». Коммунальщики будут убирать оттаявшую грязь с улиц, мыть и красить ограждения, ремонтировать светофоры. Общегородской субботник назначен на 27 апреля, но дата может измениться из-за погодных условий, сообщил на брифинге замглавы города Алексей Бубнов.

«Мы приветствуем любую помощь в уборке города. Труд облагораживает человека. Не вижу ничего плохого, чтобы взять на субботник детей. Когда человек убирает сам, потом у него рука не поднимется что-то сломать или испортить. Это такой воспитательный эффект», – прокомментировал чиновник.

С 12 апреля вся уборочная техника будет переведена на летний режим работы. Но для работы в межсезонье оставят комбинированные машины – это около 20% парка ДЭУ. Алексей Бубнов отметил, что уральская погода может преподнести любые сюрпризы. Например, в мае может пойти снег, и коммунальные службы должны быть к этому готовы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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