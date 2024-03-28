Среди студентов объявили конкурс идей для повышения рождаемости

На Урале среди студентов объявили конкурс проектов о повышении рождаемости. За лучшие идеи заплатят 30 тысяч рублей, а еще пригласят в Сочи. Конкурс «Демография родной страны» объявил Уральский федеральный университет совместно с институтами УрО РАН, Уральским центром развития кадрового потенциала и другими организациями. Принять участие могут все студенты вуза, у которых есть идеи, как улучшить демографическую ситуацию в стране.

Работы принимаются по трем темам: повышение рождаемости и активизация родительства; повышение продолжительности жизни; регулирование миграционных потоков. Презентации проектов принимаются до 1 мая включительно в электронном формате.

«Конкурс проводится, чтобы обсудить креативные идеи по преодолению негативных демографических тенденций и привлечь интерес молодежи к этой теме и к получению образования в этой сфере, к поступлению на магистерские программы УрФУ», – рассказали в УрФУ.

Заявки до 20 мая будут отбирать аспиранты, которые работают над диссертациями в области демографии. В начале июня состоится заседание жюри, которое и определит победителей. Призовой фонд конкурса составит 195 тысяч рублей. Победители получат гранты: за первое место – 30 тысяч рублей, за второе – 20 тысяч рублей, за третье – 10 тысяч рублей.

Кроме того, лучшие презентации можно будет доработать и представить на V Всероссийском демографическом форуме в Сочи, который пройдет с 10 по 20 сентября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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