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Четверг, 28 марта 2024, 14:03 мск

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На свердловской трассе пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. Двое пострадали

Фото ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области при столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадали два человека. Инцидент случился на 94 км трассы «Серов – Североуральск – Ивдель».
По данным регионального ГИБДД, водитель Volkswagen Jetta на большой скорости выехал на встречку и столкнулся с автобусом, в котором находились пять пассажиров.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь. По факту дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Серов, Дарья Деменева

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