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Четверг, 28 марта 2024, 14:24 мск

Новости Екатеринбург

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Мальчик попал под машину, перебегая дорогу с бабушкой (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге машина сбила 13-летнего мальчика. Через дорогу в неположенном месте его повела родная бабушка.

Как сообщили в ГИБДД, авария случилась в 09:25 на ул. 8 Марта, вблизи дома № 121. Водитель Skoda Rapid ехал со скоростью 30-40 км/ч, когда неожиданно для него из-за впереди едущей машины выбежал ребенок вместе с бабушкой. Мужчина применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мальчика доставили в больницу с переломом лодыжки.

В момент ДТП бабушка с внуком шли из клиники, на вопрос сотрудников ГИБДД, почему они перешли дорогу в неположенном месте, пожилая женщина пояснила, что она всегда там переходит.

У автолюбителя стаж 16 лет, за это время он ни разу не привлекался к административной ответственности. В момент аварии был трезв.

Информация о ДТП будет направлена в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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