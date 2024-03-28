На Старомосковском тракте в ДТП погибли два человека

На Старомосковском тракте в ДТП погибли два человека – пассажир и водитель «Оки». Машина врезалась в Fiat Ducato. Люди скончались еще до приезда медиков.

Пока подробности аварии неизвестны. На участке введено реверсивное движение, работают сотрудники ГИБДД региона и местного отдела полиции. «Устанавливаются личности участников, по факту случившегося ведется расследование», – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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