На Старомосковском тракте в ДТП погибли два человека – пассажир и водитель «Оки». Машина врезалась в Fiat Ducato. Люди скончались еще до приезда медиков.
Пока подробности аварии неизвестны. На участке введено реверсивное движение, работают сотрудники ГИБДД региона и местного отдела полиции. «Устанавливаются личности участников, по факту случившегося ведется расследование», – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Екатеринбург, Елена Сычева
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