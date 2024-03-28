В Екатеринбурге пациентов с заболеваниями сердца будут лечить с помощью рентгенохирургии

В Екатеринбурге ежегодно около тысячи пациентов с заболеваниями сердца смогут теперь получать высокотехнологичную помощь в новом отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Оно открылось в ЦГКБ № 24.

«Приоритетным направлением работы нового подразделения является лечение пациентов с острым инфарктом миокарда, а также с нестабильной стенокардией», – отметили в департаменте информполитики. В отделении врачи лечат ишемическую болезнь сердца внутрисосудистым способом, выполняя ангиопластику и стентирование коронарных артерий.

Методика рентгенохирургии позволяет специалистам обеспечивать безболезненное вмешательство в организм человека: без рассечения поверхностных тканей, через небольшие проколы на коже диаметром 2-3 миллиметра.

Сейчас в отделение в неотложном порядке поступают пациенты с острым коронарным синдромом. Также специалисты готовы планово принимать тех, чье состояние требует отсроченного, этапного или планового вмешательства. Кроме этого, для лечения нарушений сердечного ритма в больнице будут имплантировать пациентам временные и постоянные электрокардиостимуляторы.

«Первым пациентом нашего отделения стал 75-летний мужчина с обширным инфарктом. Ему успешно проведено стентирование коронарной артерии под местной анестезией. За несколько дней работы отделения проведено уже более 20 таких операций. Мы надеемся на успешный опыт работы, а также на увеличение объемов помощи. В дальнейшем планируем развивать неврологическое направление: выполнять стентирование сонных артерий, лечение острого инсульта и так далее, а также вмешательства на периферических сосудах», – отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЦГКБ № 24 Павел Леванин.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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