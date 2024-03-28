В 2024 году в Свердловской области выберут 35 депутатов

В единый день голосования в сентябре 2024 года в Свердловской области крупных выборов не ожидается.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, новый созыв местных дум будут выбирать только в двух муниципалитетах – Верхней Туре и Верхотурье. И там и там дума формируется из депутатов, избранных по четырем 4-мандатным округам (по 16 человек в каждом городе).

Еще в трех МО пройдут довыборы. По одному депутату выберут в МО Алапаевское, Кушве и Артях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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