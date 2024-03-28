В Екатеринбургской думе появилась новая депутатская группа

В Екатеринбургской думе официально зарегистрировали депутатское объединение «За Екатеринбург!». В него вошли три депутата из разных партий: Виктория Ивачева (КПРФ), Сергей Козлов («Новые люди») и Денис Хаванцев («Справедливая Россия»). Также изъявил желание записаться ее в состав «яблочник» Константин Киселев. В соцсетях он называет себя автором идеи создания межфракционной группы.

Цели нового депутатского объединения не совсем ясны. Сами участники настаивают, что они против «политизации» городской думы и будут вырабатывать солидарную позицию по отраслевым вопросам: экология, культура, территориальное развитие, инвестиционный климат, поддержка инициатив избирателей.

Как следует из положения, в группе не будет постоянного председателя. На каждом заседании главенствующий будет избираться простым большинством голосов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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