На севере Урала упадут ступени космического корабля

В ближайшее воскресенье, 31 марта, с космодрома Байконур будет запущена ракета-носитель «Союз-2-1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П» № 4. Отделившиеся ступени, вероятно, упадут на севере Свердловской области.

Администрация города Карпинска запретила жителям находиться в районе возможного падения составных частей ракеты-носителя. Это территория, ограниченная точками: 20 км к северу от поселка Кытлым; 10-12 км к северо-западу от поселка Каквинские Печи; 17 км западнее поселка Сосновка; 4-5 км южнее границ заповедника «Денежкин камень» и 2-3 км севернее Конжаковского горного массива. Основную опасность падающие фрагменты представляют для людей, находящихся внутри района падения (туристы, охотники, рыбаки).

Когда детали ракеты окажутся в нижних слоях атмосферы, можно будет услышать сильный грохот, увидеть свечение.

ГК «Роскосмос» сообщает, что ракета-носитель «Союз-2» весит 313 тонн, ее длина – 51 метр, диаметр 10 метров. На борту находятся несколько спутников, их запустят в интересах РФ. Топливо типа авиационного керосина, это малотоксичное вещество, окислителем является жидкий кислород. При работе двигателей ракеты-носителя топливо расходуется практически полностью, и на землю падают пустые обломки – радиационно-опасных веществ в ступенях ракеты-носителя нет.

Карпинск, Елена Владимирова

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