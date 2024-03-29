Два из трех водохранилищ Екатеринбурга заполнены менее чем на 50%

Основные источники водоснабжения Екатеринбурга заполнены наполовину и меньше, но в случае положительного развития паводковой обстановки ситуация нормализуется.

Об этом сообщил на совещании в мэрии технический директор МУП «Водоканал» Кирилл Шутов. Например, Верхне-Макаровское водохранилище заполнено на 41%, имеющийся запас воды – порядка 10 млн кубометров, свободный объем – 31 млн куб. м. Волчихинское – заполнено на 55,5%, запас воды – 12 млн куб. м, свободный объем – почти 37 млн куб. м. Ново-Мариинское – заполнено на 21%, свободный объем составляет практически 80 млн куб. м, цитирует Шутова пресс-служба администрации города.

Все гидротехнические сооружения Екатеринбурга приведены в режим готовности к максимальному пропуску паводка для дальнейшего наполнения водохранилищ.

Директор МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслав Черемных сообщил, что началось предпаводковое снижение уровней воды в Верх-Исетском и Нижне-Исетском прудах. После пропуска паводковых вод уровень наполнения будут восстановлен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube