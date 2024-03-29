13 рейсов в сутки – в Сочи, 5 – в Анталью: Кольцово переходит на летнее расписание

Аэропорт Кольцово в ближайшие выходные переходит на весенне-летнее расписание. Напрямую из Екатеринбурга можно будет улететь по 80 направлениям, из которых 52 – российские.

«Традиционно самыми загруженными направлениями станут Москва (до 26 вылетов в сутки), Сочи (до 13 вылетов в сутки), Санкт-Петербург (до 9 вылетов в сутки), – рассказали в пресс-службе Кольцово. – Самым популярным из 28 зарубежных направлений, как и в прошлом сезоне, станет Анталья, куда планируют полеты сразу шесть авиакомпаний, а количество рейсов в пиковые периоды будет доходить до 33 в неделю. В числе зарубежных направлений-лидеров также будут Дубай, Стамбул, Ташкент, Душанбе и Астана. Новыми в сезоне станут рейсы в Пекин, Тбилиси, Фергану, Архангельск и Пензу».

Как и планировали туроператоры, на лето продлят многие традиционно «зимние» полетные программы. Останутся рейсы в Таиланд (Пхукет, Бангкок, Индию (Гоа)). Также из пляжных направлений будут представлены ОАЭ (Дубай и Шарджа) и Египет (Шарм-Эль-Шейх и Хургада). Доступны вылеты в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Беларусь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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