Меры поддержки многодетных семей будут унифицированы во всех регионах УрФО

Полпред президента Владимир Якушев поручил губернаторам регионов УрФО проработать вопрос о введении новых льгот для многодетных семей. В частности, речь идет о предоставлении бесплатного проезда и бесплатного горячего питания школьникам, а также обеспечении их школьной и спортивной формой.

Согласно указу президента РФ, меры поддержки многодетных семей должны быть унифицированы во всех субъектах России. Некоторые обозначенные в документе льготы уже действуют на территории Уральского федерального округа. Так, в пяти регионах семьи, имеющие трех и более детей, имеют скидки на оплату жилья и коммунальных услуг, а также могут бесплатно посещать музеи, выставки и парки. Во всех регионах УрФО дети до 6 лет, воспитывающие в многодетных семьях, бесплатно получают лекарства по рецептам.

На совете в уральском полпредстве губернаторы доложили, как они внедряют новые меры поддержки. Помимо работы с документами для реализации президентского указа ведется учет многодетных семей. Чиновники также информируют их о том, какие льготы им положены.

«Необходимо оперативно разработать порядок и условия предоставления мер поддержки многодетным семьям и перейти к их реализации. Социальные обязательства, которые взяли на себя регионы, должны исполняться», – заявил на совете Владимир Якушев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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