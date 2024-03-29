Десятки дворов Екатеринбурга могут скоро уйти под воду

В Екатеринбурге вновь подняли тему вывоза снега с пешеходных зон и из дворов. Глава города Алексей Орлов поставил руководителям административных районов задачу не допустить подтоплений во время таяния снега, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Потепление не за горами, поэтому в приоритете подготовка низинных территорий – мы не должны допустить подтоплений. Уборка проезжих частей у нас налажена, чего нельзя сказать о тротуарах. Пешеходные зоны, остановки и внутриквартальные проезды необходимо привести в надлежащий вид. Со следующей недели начинаем использовать вакуумную технику и малогабаритные машины. Помимо этого, приступим к восстановлению дорожного полотна. Пока погода не позволяет вести нормальные ремонтные работы, нужно использовать холодный асфальт – это вопрос безопасности», – отметил Орлов.

Еще одна важная задача весенней уборки – не допустить затопления дворов. Поскольку придомовые территории обслуживают управляющие организации, город контролирует и направляет их специалистов. Отмечается, что только в Орджоникидзевском районе городские службы выявили 72 двора, где возможно скопление воды. Под руководством местной администрации УК уже вывезли оттуда 10,9 тысячи тонн снега.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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