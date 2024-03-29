Злостного алиментщика выдала сожительница, которую он избивал

Злостного неплательщика алиментов в Екатеринбурге выдала судебным приставам сожительница, на которую он поднимал руку. Теперь ему грозит лишение свободы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, в 2012 году у мужчины родился сын. С его матерью должник расстался и с 2021 года уклонялся от выплаты алиментов. Его объявили в исполнительный розыск и долго не могли найти.

Сдала должника приставам новая сожительница, которую он бил. В полицию она обращаться не хотела. Но теперь его отвезли в отдел для возбуждения уголовного дела по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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