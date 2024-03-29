В Екатеринбурге число случаев мошенничества на выросло 30%

В Екатеринбурге по итогам двух месяцев 2024 года выявлено 435 преступлений мошенничества, из которых 275 – в сфере IT-технологий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост мошеннических действий превысил 30%. Специалисты рассказали о распространенных способах хищения денег.

По словам начальника УМВД России по Екатеринбургу подполковника полиции Максима Метелицы, чаще всего мошенники звонят с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками силового блока (ФСБ, правоохранительных органов, управления собственной безопасности) и требуют в срочном порядке снять в банке средства и перевести их на страховые счета или положить в страховые ячейки. Этим способом совершается 70% от общей доли регистрируемых преступлений.

Псевдоруководители предупреждают граждан в мессенджерах, что с ними свяжутся сотрудники службы безопасности, которые потребуют снять в банке средства и перевести их на страховые счета. «Если раньше один злоумышленник начинал звонок и заканчивал его, то сейчас могут использоваться многоступенчатые виды мошенничества: сначала может позвонить представитель правоохранительных органов, однако разговор может закончиться с сотрудником ЦБ», – отметил на пресс-конференции эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

Максим Метелица добавил, что злоумышленники могут в телефонном разговоре представляться сотрудниками операторов сотовой связи («Мотив», МТС) и рассказывать о необходимости пролонгировать договор на оказание услуг, так как он закончился.

Также мошенники могут выманивать деньги под тем предлогом, что родственники попали в аварию. «Объектом совершения преступления являются престарелые граждане. Мошенники говорят, что родственники попали в ДТП. Для того чтобы решить вопрос правоохранительными органами в мирном порядке без возбуждения уголовного дела, следует передать денежные средства курьеру, который придет и заберет деньги. Такие факты регистрировались как в 2023 году, так и сейчас», – отметил начальник УМВД.

Владимир Хименко рассказал, что на днях появилась новая схема мошенничества: от имени налоговых органов людям на электронную почту отправляются письма с требованиями предоставить декларацию о доходах, а чтобы это сделать, нужно перейти по ссылке. Человек попадает на страницу, где для идентификации требуется ввести ФИО, данные банковской карты и трехзначный код с ее обратной стороны. Таким образом, мошенники получают персональные данные и затем снимают деньги с карты жертвы.

Основным инструментом мошенников, по словам Хименко, является телефон, а источниками информации могут стать страницы в социальных сетях, переписка в мессенджерах и многое другое.

В 2023 году Центробанк провел опрос граждан, в котором участвовали 400 тысяч человек, в том числе 5 тысяч жителей Свердловской области. По его результатам был нарисован портрет жертвы мошенников: горожанка от 25 до 43 лет, со средним уровнем достатка и средним уровнем образования.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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