Заморозка платежей и самозапрет на оформление кредита: как банки будут противостоять мошенникам

Чтобы противостоять манипуляциям мошенников, банки будут замораживать платежи, а также возвращать клиентам деньги, которые были переведены на счета злоумышленников. Кроме того, граждане смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Об этом на пресс-конференции рассказал эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

По его словам, банки смогут приостанавливать платежи на мошеннические счета на 2 дня. «Если платеж осуществляется на счет, который является мошенническим счетом в базе данных ЦБ, то банк заморозит этот платеж и уведомит об этом клиента. У человека будет время одуматься, чтобы не перевести деньги», – отметил спикер. Также клиент сможет вернуть всю сумму в течение 30 дней, если банк перевел деньги на мошеннический счет, никого при этом не уведомив. Хименко утверждает, что банки смогут и отключать услуги дистанционного банковского обслуживания дропперам, что затруднит их деятельность по выводу и обналичиванию денег. Федеральные законы вступят в силу в июле текущего года.

Также граждане смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов. «Человек сможет выбрать: установить запрет на оформление кредитов дистанционным способом либо запретить все выдачи кредитов на свое имя. Сделать это можно будет двумя способами: через «Госуслуги» (с 1 марта 2025 года) либо через МФЦ (с 1 сентября 2025 года)», – рассказал эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России.

Он также уточнил, что за 2023 год было отражено около 35 миллионов атак на счета граждан, что позволило предотвратить хищение с их счетов около 6 триллионов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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