IT-специалист рассказал, как защититься от кибермошенников

Технологии искусственного интеллекта интенсивно используются в мошеннических схемах. Образование как метод защиты позволяет не попадаться на уловки злоумышленников. Об этом на пресс-конференции рассказал директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков.

«Не бывает специальных защищенных счетов, не бывает в реальной жизни звонков от службы безопасности банка о переводе денег. Если люди ведутся, то это говорит о недостатке образования и эрудиции, который срочно нужно повышать. Здесь нужно искать технологию обучения, и должен быть процесс регулярной тренировки. Нужно прорабатывать систему мультиков, видеороликов, комиксов, чтобы образовательный контент, связанный с борьбой с мошенниками, был доступен», – отметил спикер.

Также, по словам Обабкова, есть системы определения номеров, которые предупреждают людей о подозрительных звонках. Таким образом, можно отсеять большую часть контактов с мошенниками. Кроме того, есть определенные инструменты защиты электронной почты. «Нельзя вообще жить без антивируса. Это базовый уровень гигиены. Если руки нужно мыть перед едой, значит, также нужно использовать антивирус на домашнем компьютере, а в корпорации использовать системы по защите электронной почты», – уточнил эксперт.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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