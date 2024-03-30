Почти кино: две разлученные в детстве сестры не знали, что 30 лет живут в одном городе

Почти невероятная история произошла в Свердловской области. Две сестры, которых в раннем возрасте удочерили разные семьи, много лет искали друг друга, а потом выяснилось, что они всю жизнь живут в одном городе – Каменске-Уральском. Историю сестер рассказал канал НТВ в программе «Жди меня».

У старшей сестры, Ирины Никитиной, есть любящий муж и трое детей. О том, что ее родители – приемные, она узнала в 13 лет от бабушки. После того как девушке исполнилось 18, она решила найти своих родных. В детском доме, откуда ее забрали в приемную семью, она узнала, что у него есть младшая сестра, но где она живет – Ирине не сказали, и она начала искать ее самостоятельно. «Мне в моей жизни не хватает сестры. Она моя родная, младшая. И когда я нахожусь в городе, где-то гуляю, мне кажется, она где-то рядом», – рассказала Ирина редакторам программы.

Младшая, Татьяна Ермакова, узнала о том, что она – приемный ребенок, уже во взрослом возрасте: ее муж случайно нашел в гараже тестя свидетельство об удочерении. Татьяна хотела найти родных, и лучшая подруга посоветовала ей обратиться в программу «Жду меня». Сотрудники телеканала навели справки и сделали потрясающее открытие: сестры все жизнь ходили по одним и тем же улицам Каменска-Уральского, даже не подозревая, как близко друг к другу они находятся. Женщинам устроили трогательную встречу возле дома, в котором они родились.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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