Серовский тракт перекрыт в районе Нижнего Тагила

Трасса Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов перекрыта в обоих направлениях со 146 по 153 км в связи с угрозой обрушения мостовой конструкции.

Как сообщает ГИБДД, организован объезд через Серебрянский тракт. Экипажи ДПС оказывают помощь автомобилистам в проезде данного участка. Водителей призывают водителей заранее планировать маршруты своего движения с учетом указанных ограничений.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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