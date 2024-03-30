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Суббота, 30 марта 2024, 15:19 мск

Новости Екатеринбург

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Серовский тракт перекрыт в районе Нижнего Тагила

Трасса Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов перекрыта в обоих направлениях со 146 по 153 км в связи с угрозой обрушения мостовой конструкции.

Как сообщает ГИБДД, организован объезд через Серебрянский тракт. Экипажи ДПС оказывают помощь автомобилистам в проезде данного участка. Водителей призывают водителей заранее планировать маршруты своего движения с учетом указанных ограничений.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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