12 рыбаков отправились в дрейф на льдине по Белоярскому водохранилищу

Сразу 12 любителей весенней рыбалки оказались сегодня на отколовшейся льдине в Белоярском водохранилище. Спасатели прибыли быстро, никто не пострадал.

«Пару часов назад откололась льдина, на которой дрейфовало порядка 12 человек. Все были успешно спасены, доставлены на берег. Пострадавших и жертв нет. Если льдина откололась, то нужно максимально рассредоточиться по льдине, не подходить друг к другу близко. Если лед начинает трещать, нужно лечь на льдину «звездочкой» для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения со льдом. Если вы один, то нужно привлечь внимание: постараться крикнуть. И ждать спасателей. В принципе, мы достаточно быстро реагируем: 10-15 минут – и спасатели, уже на месте» – рассказал начальник водолазного поисково-спасательного подразделения УРПСО МЧС России Сергей Вишняков.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России (УРПСО) и Центр спасения Заречного оснащены аэролодкой «Пиранья», которая благодаря максимальной скорости до 120 км/ч может в считанные минуты добраться до любой точки Белоярского водохранилища.

Спасатели напоминают, что на Белоярском водохранилище даже в зимнее время есть участки с открытой водой, где лед не набирает безопасную толщину. А весной массовый выход рыбаков на лёд приобретает масштабы бедствия. Тёплое течение, яркое весеннее солнце и ветер заставляют льдины откалываться, отправляя в невольный дрейф десятки, а иногда и сотни рыбаков.

Белоярский, Елена Владимирова

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