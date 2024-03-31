СК выяснит, почему в Красноуральске власти не переселяют пенсионера из аварийного жилья

Следственный комитет проведет проверку в Красноуральске, где пенсионер, по сообщению СМИ, вынужден проживать в аварийном доме. О результатах доложат главе СКР.

В публикации сообщалось, что на стенах дома многочисленные трещины, обваливается потолок, отсутствует горячее водоснабжение. Ремонт, по словам жильца, не проводился в доме более 60 лет.«Указывается на бездействие местных властей, не принимающих мер к переселению мужчины из аварийного жилья», – уточнили в telegram-канале Следственного комитета РФ.

Следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Красноуральск, Дарья Деменева

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