Из нижнетагильской ИК вышли три женщины, помилованные президентом РФ

В Нижнем Тагиле из исправительной колонии №6 вышли три свердловчанки, помилованные президентом РФ.

По данным ГУФСИН России по Свердловской области, в марте глава государства подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Прежде всего освободили беременных женщин, тех, у кого есть несовершеннолетние дети и родственники которых участвуют в СВО.

У помилованных осужденных из тагильской колонии более одного ребенка. Дети свердловчанок находились в Доме ребенка при ИК-6 во время отбывания ими наказания.

«При Доме ребенка возводится общежитие для совместного проживания осужденных женщин с детьми. Это двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1736,67 квадратных метров. В каждом жилом помещении будет проживать две женщины с детьми. В здании предусмотрено множество вспомогательных помещений для обеспечения комфортного проживания. Его планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. В настоящее время в Доме ребенка при ИК-6 находятся 23 малыша до трех лет – дети осужденных. Их мамы содержатся в колонии и к своим детям приходят в отведенное время», – уточнили в ведомстве.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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