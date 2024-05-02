Стал известен размер индексации тарифов ЖКХ на Урале

Тарифы на жилищно-коммуналтные услуги в Свердловской области поднимутся с 1 июля 2024 года на 9,8%. Об этом говорится в указе губернатора Евгения Куйвашева.

Последний раз власти проводили индексацию цен на услуги ЖКХ в декабре 2022-го, тогда ее перенесли на полгода вперед – с июля 2023-го, соответственно, прошлым летом цены не меняли. Рост составил в среднем 9%. Интересно, что индексировать размер тарифов на «коммуналку» по закону можно только на уровень инфляции и ниже. Об этом ранее предупреждали в Федеральной антимонопольной службе. При этом сейчас инфляция, по данным ЦБ РФ, находится на уровне приблизительно 7,5%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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