Уральский полпред поздравит трудящихся с Первомаем

Полпред Владимир Якушев поздравил Уральский федеральный округ с Первым мая. В тексте, в частности, говорится: «Первомай традиционно объединяет людей самых разных профессий. Он напрямую связан с уважением к труду, его значением в жизни каждого человека. На Урале и в Западной Сибири самоотверженный, упорный труд всегда был предметом гордости, залогом процветания нашего Отечества. 1 Мая мы чествуем тех, кто создает новое, стремится к изменениям, двигает нашу страну вперед.

В этот весенний праздничный день желаю всем, кто трудится, крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации намеченных планов и новых достижений! Пусть ваши способности и трудолюбие служат на благо России!»

Екатеринбург, Елена Васильева

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