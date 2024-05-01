В Березовском учитель пнула школьника, чтобы разнять драку

Прокуратура и следственный комитет проводят проверку инцидента в школе №8 города Березовского. Накануне в соцсетях появилось видео, как учительница пинает одного из школьников, чтобы разнять драку. Подросток повалил на пол сверстника и не давал ему подняться. Педагог подошла к зачинщику, пнула его, а затем схватила за капюшон и протащила по коридору. Ролик был снят другими учащимися, на видео слышен смех.

«В ходе проверки будет установлено, получил ли подросток телесные повреждения», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Следственный комитет опросит очевидцев школьного конфликта, родителей детей, а также сотрудников школы. Действиям учительницы будет дана правовая оценка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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