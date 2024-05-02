Индекс кулича вырос на 10 процентов

В России вырос индекс кулича. Как сообщает RT, согласно статистике, средняя цена на кулич с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля. По сравнению с прошлым годом на выросла на 10 процентов, а продажи – на 197 процентов по сравнению с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года.

Кроме того, как выяснили эксперты, средняя цена на яйца составила 145,5 рубля, на молоко – 99,6 рубля, на муку – 88,5 рубля, на цукаты – 203,8 рубля, на творог – 110,5 рубля, на сахар – 84,5 рубля, на изюм – 163,9 рубля, а на краску для яиц – 50,1 рубля.

Всего было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.

Екатеринбург, Елена Васильева

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