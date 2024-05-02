К выходным в Свердловской области выпадет снег

На Средний Урал идет северный циклон, который принесет с собой дожди и снег.

По данным метеорологов, резкое похолодание вызвано сменой воздушных масс над территорией Свердловской области. Сегодня, 2 мая, ожидаются небольшие осадки, на юге региона – дожди, а на севере к вечеру возможно установление снежного покрова. К выходным станет еще холоднее.

В Екатеринбурге 3 мая ночью ожидается +1 °C, днем +5°. В субботу дневная температура будет всего +2 градуса, ночью около нуля. Синоптики не исключают, что может выпасть снег. В воскресенье ночью тоже будет холодно, а днем потеплеет до +6 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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