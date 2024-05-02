Парк Маяковского начали обрабатывать от клещей

В парке Маяковского сегодня провели первый этап акарицидной обработки. На время распыления препаратов центральная часть ЦПКиО была закрыта для прогулок. До 5 мая посетителям запрещено ходить по газонам, не рекомендуется гулять в парке с детьми и выгуливать собак.

Напомним, городские парки и скверы планировали начать обрабатывать от клещей с 28 апреля. Но дождливая погода сдвинула сроки.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями обработка велась только в городских лесах. Парки будут обрабатываться на этой и следующей неделе», – сообщили «Новому Дню» в мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube